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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nardo, Włochy

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2 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Santa Maria al Bagno, Włochy
Willa 7 pokojów
Santa Maria al Bagno, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Detached villa on a raised floor, with three entrances. Located near the Four Columns, it ha…
$635,019
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Willa 5 pokojów w Nardo, Włochy
Willa 5 pokojów
Nardo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
We present a detached villa leased in contrada Torsano behind Torre Inserraglio, fenced on e…
$645,968
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