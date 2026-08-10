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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Naples, Włochy

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2 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Ischia, Włochy
Willa 7 pokojów
Ischia, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 4 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Panoramiczna willa z basenem i ogrodem zaledwie kilka kroków od plaży Maronti - Barano d 'Is…
$3,08M
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Willa 6 pokojów w Fontana, Włochy
Willa 6 pokojów
Fontana, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
AI-D10. Изумительная вилла на острове Искья с восхитительным видомИзумительная вилла в Форио…
$2,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w Naples, Włochy

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