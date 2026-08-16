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Wille na sprzedaż w Morrovalle, Włochy

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1 obiekt total found
Willa 19 pokojów w Borgo Pintura, Włochy
Willa 19 pokojów
Borgo Pintura, Włochy
Pokoje 19
Powierzchnia 760 m²
Teren o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych nawadniany z wejściem do drogi wojewódzkiej
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