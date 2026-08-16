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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Morrovalle, Włochy

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2 obiekty total found
Dom 9 pokojów w Borgo Pintura, Włochy
Dom 9 pokojów
Borgo Pintura, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 250 m²
Dom wiejski na obrzeżach o powierzchni 2,0 ha. Parter 60 m2 Podwyższony parter 105 m2 Akceso…
Cena na zgłoszenie
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Willa 19 pokojów w Borgo Pintura, Włochy
Willa 19 pokojów
Borgo Pintura, Włochy
Pokoje 19
Powierzchnia 760 m²
Teren o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych nawadniany z wejściem do drogi wojewódzkiej
Cena na zgłoszenie
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