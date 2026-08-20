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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Florence, Włochy

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Florencja
13
16 obiektów total found
Willa w Florencja, Włochy
Willa
Florencja, Włochy
Powierzchnia 400 m²
LD-1440. Вилла под Флоренцией. ТосканаВилла расположена в одном из самых престижных районов …
$2,93M
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Willa 5 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 5 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
SG-VI_FI_141_Adrian. Уникальная в историческом и географическом контектсе двух-этажная вилла…
$4,10M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Florencja, Włochy
Willa 4 pokoi
Florencja, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
CA- 9005 Luksusowa willa z basenem znajduje się w górach SetignanoLuksusowa willa z basenem …
$2,34M
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Willa 6 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 6 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилнного Романья, перестроенная из стариногоа…
$4,10M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 6 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 420 m²
LD- 1387. Luksusowa willa we FlorencjiStary toskański dom w bardzo panoramicznym miejscu, na…
$3,02M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 6 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 6 200 m²
LD- 0063. Luksusowa willa we FlorencjiLuksusowa willa na sprzedaż w Toskanii, może być wykor…
$15,24M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Florencja, Włochy
Willa 4 pokoi
Florencja, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
SG-VI_FI_142_Adrian. Двух-этажная вилла с бассейном в 15 минутах от Флоренции. Провинция: Фл…
$2,23M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 5 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
$1,29M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 6 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 022 m²
LD-0537. Великолепная усадьба в окружении зеленых холмов КьянтиВескольких километрах от Флор…
$19,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 6 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 320 m²
VB- 90059. Niepowtarzalny obiekt we FlorencjiNiepowtarzalny obiekt składa się z zabytkowej w…
$32,82M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 6 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
LD- 0206. Arystokratyczna willa drugiej połowy XIX wiekuArystokratyczna willa drugiej połowy…
$5,04M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 54 pokoi w Unione Montana dei Comuni del Mugello, Włochy
Willa 54 pokoi
Unione Montana dei Comuni del Mugello, Włochy
Pokoje 54
Sypialnie 16
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 1 550 m²
Villa Medicea Lo Sprocco, immersed in the green valley between Sant'Agata and Galliano in th…
$4,49M
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Rezydencja 10 pokojów w Florencja, Włochy
Rezydencja 10 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny obiekt na sprzedaż w pobliżu Florencji. Nieograniczona licencja na duże i małe polo…
Cena na zgłoszenie
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Willa 31 pokój w Pontassieve, Włochy
Willa 31 pokój
Pontassieve, Włochy
Pokoje 31
Sypialnie 22
Liczba łazienek 33
Powierzchnia 2 000 m²
In the town of Pontassieve just 20 minutes from Florence, we find this Splendid property, wh…
$5,26M
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Rezydencja 10 pokojów w Florencja, Włochy
Rezydencja 10 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 065 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny, zbudowany w latach 1865–1897.sol. architekt Narcisso Frosali na zlecenie…
$5,90M
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Willa 40 pokojów w Pelago, Włochy
Willa 40 pokojów
Pelago, Włochy
Pokoje 40
Powierzchnia 2 755 m²
Surrounded by the natural beauty of the marvelous Tuscany, this estate, which once belonged …
$5,36M
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Typy nieruchomości w Florence.

domy

Parametry nieruchomości w Florence, Włochy

Tanie
Luksusowe
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