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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Macerata, Włochy

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9 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 350 m² w San Ginesio, Włochy
Nieruchomości komercyjne 350 m²
San Ginesio, Włochy
Powierzchnia 350 m²
W pięknym panoramicznym miejscu na obrzeżach wioski, To zakwaterowanie jest w doskonałym sta…
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Nieruchomości komercyjne 200 m² w Caldarola, Włochy
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Caldarola, Włochy
Powierzchnia 200 m²
Typowa restauracja z dwuosobowym pokojem wyposażona kuchnia w zabytkowym budynku wzdłuż SS 77
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Nieruchomości komercyjne 160 m² w Macerata, Włochy
Nieruchomości komercyjne 160 m²
Macerata, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 160 m²
Duże mieszkanie służy teraz jako gabinet lekarski na pierwszym piętrze zabytkowego budynku p…
$290,656
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Nieruchomości komercyjne 500 m² w San Severino Marche, Włochy
Nieruchomości komercyjne 500 m²
San Severino Marche, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 500 m²
Centrum medyczne wewnątrz centrum handlowego Kilka dyscyplin już działa, a inne na otwarciu.…
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Nieruchomości komercyjne 170 m² w Camerino, Włochy
Nieruchomości komercyjne 170 m²
Camerino, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 170 m²
Dom Associated do całkowitego odzyskania znajduje się w odizolowanej miejscowości górskiej n…
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Nieruchomości komercyjne 250 m² w San Severino Marche, Włochy
Nieruchomości komercyjne 250 m²
San Severino Marche, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 250 m²
Numer referencyjny: N602Nazwa nieruchomości: Casa Chigi IILokalizacja: w krajuMiasto: Strefa…
$58,131
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Hotel 600 m² w Borgo Pintura, Włochy
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 600 m²
Numer referencyjny: N663 (R) Nazwa nieruchomości: Casa Rotondo Lokalizacja: we wsi Miasto…
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Nieruchomości komercyjne 240 m² w Urbisaglia, Włochy
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Urbisaglia, Włochy
Powierzchnia 240 m²
Powierzchnia handlowa 65 metrów kwadratowych plus 12 metrów kwadratowych w piwnicy (schody w…
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Hotel 3 000 m² w Porto Recanati, Włochy
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 55
Powierzchnia 3 000 m²
Kompleks składa się z kilku budynków, niektóre w pełni odrestaurowane, inne są restrukturyzo…
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