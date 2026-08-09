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Mieszkania na sprzedaż w Macerata, Włochy

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2 obiekty total found
Mieszkanie 7 pokojów w Macerata, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Macerata, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 130 m²
130 m2 mieszkanie na drugim piętrze z windą trzy sypialnie łazienka kuchnia pokój dzienny dw…
$156,954
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Mieszkanie 9 pokojów w Macerata, Włochy
Mieszkanie 9 pokojów
Macerata, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 150 m²
Dwupoziomowy apartament (na dwóch poziomach): parter z kuchenną łazienką pranie na pierwszym…
$328,240
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Parametry nieruchomości w Macerata, Włochy

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