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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Loano, Włochy

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Loano, Włochy
Willa 4 pokoi
Loano, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
AS- VAH- 180. Willa w Loano z widokiem na morzeWilla znajduje się w mieście Loano, na wznies…
$1,82M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
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Willa w Loano, Włochy
Willa
Loano, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 365 m²
Oddzielna czteropoziomowa willa w Borgetto Santo Spirito.Główne wejście znajduje się na pier…
$1,15M
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