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Hotele na sprzedaż w Livorno, Włochy

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nieruchomości komercyjne
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2 obiekty total found
Hotel 950 m² w Rosignano Marittimo, Włochy
Hotel 950 m²
Rosignano Marittimo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 950 m²
LD- 1305. W Castiglioncello na sprzedaż luksusowy hotelWyłączny hotel nad morzem w Castiglio…
$5,86M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 1 050 m² w Livorno, Włochy
Hotel 1 050 m²
Livorno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 050 m²
LD- 1184. W Livorno wystawiony na sprzedaż luksusowy hotelPosiadłość w stylu wolności, zbudo…
$5,86M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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