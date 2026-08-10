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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Livorno, Włochy

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7 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 150 m² w Piombino, Włochy
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Piombino, Włochy
Powierzchnia 150 m²
MV- 121221W. Winnica z winnicą w najpiękniejszym miejscu w ToskaniiPrzygotowany biznes. Winn…
$2,34M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 154 m² w Rosignano Marittimo, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 154 m²
Rosignano Marittimo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 154 m²
LD- 1030. Luksusowy hotel na sprzedaż w CastiglioncelloW Castiglioncello, słynnej "perły Mor…
$9,38M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 950 m² w Rosignano Marittimo, Włochy
Hotel 950 m²
Rosignano Marittimo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 950 m²
LD- 1305. W Castiglioncello na sprzedaż luksusowy hotelWyłączny hotel nad morzem w Castiglio…
$5,86M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 2 100 m² w Marciana, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 100 m²
Marciana, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 100 m²
LD- 0374. Luksusowa willa z widokiem na morze WłochSprzedaż prestiżowych nieruchomości na wy…
$5,86M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 450 m² w Castagneto Carducci, Włochy
Nieruchomości komercyjne 450 m²
Castagneto Carducci, Włochy
Powierzchnia 450 m²
KK-LU1. Владение с видом на море в сельской местности БолгериПродается владение с видом на м…
$4,69M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 650 m² w Castagneto Carducci, Włochy
Nieruchomości komercyjne 650 m²
Castagneto Carducci, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 650 m²
KK-1858. Очень красивое поместье в БолгериCasale Расположенный в одном из самых красивых рай…
$1,99M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 1 050 m² w Livorno, Włochy
Hotel 1 050 m²
Livorno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 050 m²
LD- 1184. W Livorno wystawiony na sprzedaż luksusowy hotelPosiadłość w stylu wolności, zbudo…
$5,86M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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