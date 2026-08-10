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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Livorno, Włochy

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domy
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10 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Rosignano Marittimo, Włochy
Willa 4 pokoi
Rosignano Marittimo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
LD- 1056. Wróżka z basenem w CastiglioncelloW Toskanii, w wspaniałej Castiglioncello, elegan…
$2,58M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Quercianella, Włochy
Willa 5 pokojów
Quercianella, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
KK-081020. Вилла с своим выходом на мореQUERCIANELLA - в этом городке с полной инфраструктур…
$1,76M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Castagneto Carducci, Włochy
Willa
Castagneto Carducci, Włochy
Powierzchnia 300 m²
CA- 10727. Toskańska willa w Castañeto Carducci. Livorno. guzowatyStara willa toskańska znaj…
$3,16M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Quercianella, Włochy
Willa 4 pokoi
Quercianella, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
KK-dl625. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » КвэрчанеллаВилла в Quercianella Тоскана, в…
$2,34M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Cecina, Włochy
Willa 6 pokojów
Cecina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 300 m²
KK-CS156. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км / автострада- 7кП / aэт …
$4,10M
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Red Feniks Montenegro
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Willa w Campiglia Marittima, Włochy
Willa
Campiglia Marittima, Włochy
Powierzchnia 250 m²
KK- 020317-1. Villa (sprzedaż) "Włochy" Toskania "Camilla MarittimaWłasność 1800 roku, zbudo…
$3,63M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w San Vincenzo, Włochy
Willa
San Vincenzo, Włochy
Powierzchnia 950 m²
KK-CS92. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 кмот моря владениепл 950кв…
$4,10M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Cecina, Włochy
Willa 4 pokoi
Cecina, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 310 m²
CA-1581-PI. Новая элегантная вилла с бассейном в Чечина. Ливорно. ТосканаЭксклюзивная вилла …
$1,88M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Piombino, Włochy
Willa 6 pokojów
Piombino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 800 m²
KK- M73. Willa XV wieku zbudowana w Piombino800 m kw. powierzchni i 800 ogrodów - osobistej …
$3,52M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Livorno, Włochy
Mieszkanie
Livorno, Włochy
Powierzchnia 110 m²
Rekonstrukcja jest konieczna!Budynek składa się z 12 apartamentów.Willa jest otoczona sadem,…
$58,096
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Parametry nieruchomości w Livorno, Włochy

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