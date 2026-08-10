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Wille na sprzedaż w La Spezia, Włochy

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Lerici
4
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8 obiektów total found
Willa 6 pokojów w La Serra, Włochy
Willa 6 pokojów
La Serra, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 240 m²
SIR-150515-2. Вилла с садом в городе Леричи Средиземноморский сад более 7000 кв. метров окру…
$8,21M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Bonassola, Włochy
Willa 3 pokoi
Bonassola, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 250 m²
KK- 280817-1. Willa 250 km z basenem i ogrodem w 2000 kmWilla na sprzedaż 250 km z basenem i…
$1,58M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w La Serra, Włochy
Willa 4 pokoi
La Serra, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
KK-190317. Nowa willa w Lerici. liguriaWilla "Venere Azzurra" wybudowana w 2012 roku, 200 km…
$3,05M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w La Serra, Włochy
Willa 5 pokojów
La Serra, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
KK-280416-8. Luksusowa willa, znajduje się w mieście w LericiLuksusowa willa, położona w mie…
$6,10M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w La Serra, Włochy
Willa
La Serra, Włochy
Powierzchnia 230 m²
KK- 100317. Villa (sprzedaż) "Włochy" Liguria "LericiGłówna willa w 160 km + sąsiedniej zale…
$1,88M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Levanto, Włochy
Willa 6 pokojów
Levanto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 116 m²
KK- 020317- 4. Villa (sprzedaż) "Włochy" Liguria "LevantoWilla znajduje się w Parku Narodowy…
$1,58M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Vernazza, Włochy
Willa 6 pokojów
Vernazza, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 120 m²
KK-070715-2. Вилла в национальном парке Чинкве-Тере ИталияВилла 120квм жилой площади + терас…
$1,99M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Portovenere, Włochy
Willa
Portovenere, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2
PORTOVENERE (LA SPECIA) / / 100 m2 powierzchni / / SOLARIUM 40 m2 / / 4 sypialnie / / 2 łazi…
$1,22M
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Parametry nieruchomości w La Spezia, Włochy

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