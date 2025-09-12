Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Ischia
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Ischia, Włochy

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Ischia, Włochy
Willa 7 pokojów
Ischia, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 4 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Panoramiczna willa z basenem i ogrodem zaledwie kilka kroków od plaży Maronti - Barano d 'Is…
$3,08M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się