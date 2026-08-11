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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grottammare, Włochy

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2 obiekty total found
Dom 14 pokojów w Grottammare, Włochy
Dom 14 pokojów
Grottammare, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 750 m²
Dom do renowacji w zabytkowym centrum z 800 m2 ogrodzonego ogrodu. Dwa poziomy dla całkowite…
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Mieszkanie 9 pokojów w Grottammare, Włochy
Mieszkanie 9 pokojów
Grottammare, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 214 m²
Apartamenty w budowie ( do personalizacji wewnętrznej ) różne rozmiary od 62 do 76 m2 łazien…
Cena na zgłoszenie
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