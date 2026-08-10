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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grosseto, Włochy

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domy
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10 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Albinia, Włochy
Willa 6 pokojów
Albinia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 792 m²
LD-0735. Продается вилла класса люкс в ОрбетеллоНа юге Тосканы, неподалеку от мыса Монте-Ард…
$2,75M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Grosseto, Włochy
Willa 6 pokojów
Grosseto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 370 m²
Villa Jenny a Cala PiccolaWilla w Monte Argentario znajduje się w prestiżowej rezydencji Cal…
$2,48M
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Mieszkanie 4 pokoi w Grosseto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Grosseto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4 * состоит…
$2,34M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Porto Santo Stefano, Włochy
Willa 5 pokojów
Porto Santo Stefano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
LD- 1140. Elitarny dom nad morzem w Monte ArgentarioW jednym z najbardziej prestiżowych miej…
$2,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Manciano, Włochy
Willa 4 pokoi
Manciano, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
TO-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой   деревушке,   в самом сердце тосканско…
$1,13M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Porto Santo Stefano, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Porto Santo Stefano, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
IT- 050319-1. Apartament w Monte Argentina ToskaniaApartament na sprzedaż 70 m2 na 3 piętrze…
$281,328
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Porto Santo Stefano, Włochy
Willa 6 pokojów
Porto Santo Stefano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
KK- 121219. Wspaniały willa w ToskaniiWilla znajduje się w strefie Vip Przylądka Argentario …
$11,72M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Castiglione della Pescaia, Włochy
Willa 6 pokojów
Castiglione della Pescaia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 240 m²
SG-Vi_ GR_139_Desideri2. Двух-уровневая вилла с видом на море в Пунта АлаДвух-уровневая вилл…
$1,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Grosseto, Włochy
Willa
Grosseto, Włochy
Sypialnie 50
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Obiekt znajduje się na wzgórzach Maremma, w prowincji Grosseto, w pobliżu Brunello di Montal…
$12,20M
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Willa w Grosseto, Włochy
Willa
Grosseto, Włochy
Sypialnie 30
Liczba łazienek 30
Powierzchnia 1 361 m²
Nieruchomość w Castiglione della Pescaya, składająca się z różnych rustykalnych budynków o ł…
$13,30M
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Parametry nieruchomości w Grosseto, Włochy

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