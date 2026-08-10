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Domy Szeregowe w Giulianova, Włochy

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1 obiekt total found
Szeregowiec 11 pokojów w Giulianova, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Giulianova, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 350 m²
Kompleks składa się z kilku budynków, niektóre w pełni odrestaurowane, inne są restrukturyzo…
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