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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Giulianova, Włochy

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domy
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8 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Giulianova, Włochy
Willa 6 pokojów
Giulianova, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
IT- 200618. Willa w historycznym centrum miasta, z pięknym widokiem na morzeNa sprzedaż cały…
$843,984
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Mosciano SantAngelo, Włochy
Willa 4 pokoi
Mosciano SantAngelo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
EC- Oferujemy na sprzedaż część willi (kamienica duplex)W najbardziej prestiżowej dzielnicy …
$644,710
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Giulianova, Włochy
Willa
Giulianova, Włochy
Powierzchnia 500 m²
BG- AH09U Klasyczna willa w GiulianovaElegancka willa w stylu klasycznym, znajduje się w Jul…
$3,52M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Giulianova, Włochy
Willa 6 pokojów
Giulianova, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 200 m²
EC- 77. Starożytna willa w Julianova Proponowany obiekt znajduje się w mieście Giulianova w …
$3,28M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Giulianova, Włochy
Willa 4 pokoi
Giulianova, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
IT- Na sprzedaż dwupiętrowy dom o powierzchni 230 metrów kwadratowychNa sprzeda? dwukondygna…
$257,884
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Giulianova, Włochy
Willa 5 pokojów
Giulianova, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 520 m²
ARH- 180220-1. Palazzo w zabytkowym centrum miasta z pięknym widokiem na morzePalazzo w zaby…
$820,540
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Szeregowiec 11 pokojów w Giulianova, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Giulianova, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 350 m²
Kompleks składa się z kilku budynków, niektóre w pełni odrestaurowane, inne są restrukturyzo…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Giulianova, Włochy
Willa 4 pokoi
Giulianova, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
EC- 181219-2. Dworzec miejski w miejscowości JulianovaW najbardziej prestiżowej dzielnicy mi…
$644,710
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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