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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gallipoli, Włochy

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Gallipoli, Włochy
Willa 5 pokojów
Gallipoli, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Today we present a property in the heart of the historic center of Gallipoli. We are right o…
$1,48M
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