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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Friuli-Wenecja Julijska, Włochy

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Grado
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11 obiektów total found
Willa w Fagagna Feagne, Włochy
Willa
Fagagna Feagne, Włochy
Powierzchnia 746 m²
Opis przedmiotu Położony wśród malowniczych pagórkowatych krajobrazów Faganja, w prestiżowe…
$2,87M
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Mieszkanie 1 pokój w Barcis, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Barcis, Włochy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/4
Ukończony kompleks mieszkaniowy Business Class, Barchis, Friuli-Wenecja-Julia, prowincja Por…
$185,794
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Mieszkanie 2 pokoi w Grado, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Grado, Włochy
Pokoje 2
TWO-ROOM APARTMENT IN THE HISTORIC CENTER OF GRADO, ITALY For sale is a charming apartmen…
$549,418
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Willa 10 pokojów w Aurisina Nabrezina, Włochy
Willa 10 pokojów
Aurisina Nabrezina, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 433 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyobraź sobie mieszkanie w luksusowej willi z widokiem na Adriatyk, w sercu jednego z najbar…
$2,19M
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Willa w Grado, Włochy
Willa
Grado, Włochy
RUSTIC VILLA IN LOC. BELVEDERE, GRADO, ITALY For sale is a characteristic, rustic villa i…
$619,442
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Penthouse w Grado, Włochy
Penthouse
Grado, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 366 m²
GRADO ITALY - PRESTIGIOUS THREE-BEDROOM PENTHOUSE ON TWO LEVELS In a central location, no…
$2,59M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Grado, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Grado, Włochy
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
EXCLUSIVE APARTMENT IN GRADO, ITALY For sale is a luxurious and exclusive apartment in th…
$807,968
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Mieszkanie w Grado, Włochy
Mieszkanie
Grado, Włochy
EXCLUSIVITY! RESIDENTIAL PROJECT IN GRADO, ITALY – PRESENTED BY IMMOTRADING Exclusive res…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Barcis, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Barcis, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/4
Nowa inwestycja mieszkaniowa znajduje się w północno-wschodniej części Włoch, u podnóża park…
$58,524
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Mieszkanie 3 pokoi w Lignano Sabbiadoro, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lignano Sabbiadoro, Włochy
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
EXCLUSIVE APARTMENT - PENTHOUSE (ATTICO) BY THE SEA ITALY - LIGNANO SABBIADORO For sale i…
$667,920
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Mieszkanie 1 pokój w Grado, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Grado, Włochy
Pokoje 1
APARTMENT IN THE HISTORIC CENTER OF GRADO, ITALY - 1 ROOM For sale is a charming one-room…
$333,960
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Typy nieruchomości w Friuli-Wenecja Julijska.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Friuli-Wenecja Julijska, Włochy

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