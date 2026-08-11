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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Foligno, Włochy

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 2 500 m² w Foligno, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 500 m²
Foligno, Włochy
Powierzchnia 2 500 m²
Nieruchomość komercyjna o powierzchni 2500 m2 w pełni wynajęta (odnowiona nieruchomość) w ni…
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Zakład produkcyjny 7 200 m² w Foligno, Włochy
Zakład produkcyjny 7 200 m²
Foligno, Włochy
Powierzchnia 7 200 m²
Cena na zgłoszenie
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