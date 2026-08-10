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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Finale Ligure, Włochy

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2 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Finale Ligure, Włochy
Willa 6 pokojów
Finale Ligure, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 430 m²
KK- 1265- Ian. Wspaniała luksusowa willaWspaniała luksusowa willa wybudowana pod koniec lat …
$5,09M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Calvisio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Calvisio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
AL- 118. Rezydencja 2 apartamentów w prestiżowej Ligura FinalFinale Ligure można nazwać muze…
$2,58M
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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