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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cortona, Włochy

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1 obiekt total found
Willa w Cortona, Włochy
Willa
Cortona, Włochy
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nieruchomość to tradycyjna kamienna willa z 18. Wiek w cudownej lokalizacji ze wspaniałym…
$1,90M
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