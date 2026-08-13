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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Conegliano, Włochy

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1 obiekt total found
Willa 20 pokojów w Conegliano, Włochy
Willa 20 pokojów
Conegliano, Włochy
Pokoje 20
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 670 m²
Prestigious and magnificent Venetian Villa, built in the 17th century by arch. Longhena, sit…
$7,66M
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