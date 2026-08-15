Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Comunita Montana Valli del Verbano
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Comunita Montana Valli del Verbano, Włochy

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ponte, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ponte, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
PL- PR _ A35. Apartamenty na sprzedaż z widokiem na jezioro w malowniczej miejscowości Laven…
$246,162
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Comunita Montana Valli del Verbano, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się