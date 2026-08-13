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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Comunita Montana del Piambello, Włochy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Brusimpiano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Brusimpiano, Włochy
Pokoje 3
Powierzchnia 50 m²
Apartament z niezależnym wejściem około 50 metrów kwadratowych na pierwszym piętrze. Całkowi…
$98,823
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Parametry nieruchomości w Comunita Montana del Piambello, Włochy

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