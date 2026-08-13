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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Citta di Castello, Włochy

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 3 600 000 m² w Citta di Castello, Włochy
Nieruchomości komercyjne 3 600 000 m²
Citta di Castello, Włochy
Powierzchnia 3 600 000 m²
Dom wolnostojący w panoramicznym miejscu na obrzeżach. Parter z podwójnym garażem. Pierwsze …
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