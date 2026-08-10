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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cento, Włochy

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domy
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8 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Renazzo, Włochy
Willa 4 pokoi
Renazzo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Semi-detached house in Renazzo The property Semi-detached house in CLASS A in Renazzo.…
$370,366
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Willa 5 pokojów w Cento, Włochy
Willa 5 pokojów
Cento, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Semi-detached Villa in Cento The property Semi-detached villa in CLASS A in Cento. Pre…
$520,514
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Willa 4 pokoi w Renazzo, Włochy
Willa 4 pokoi
Renazzo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Bliźniak Willa w RenazzoNieruchomośćBliźniak w KLASIE A w Renazzo. 167 metrów kwadratowych p…
$350,346
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Renazzo, Włochy
Willa 5 pokojów
Renazzo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Willa z czterema rodzinami w RenazzoNieruchomośćWilla z czterema rodzinami w klasie A o powi…
$320,316
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Willa 4 pokoi w Cento, Włochy
Willa 4 pokoi
Cento, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Willa trzyrodzinna w Cento Nieruchomość Wspaniała willa z trzema rodzinami w Cento o p…
$420,415
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Willa 4 pokoi w Cento, Włochy
Willa 4 pokoi
Cento, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Three-family villa in Cento The property Splendid three-family villa in Cento, of 164 …
$400,395
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Willa 4 pokoi w Renazzo, Włochy
Willa 4 pokoi
Renazzo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Niezależne wille w RenazzoNieruchomośćNiezależne wille w Renazzo in   KLASA A   o różnych ro…
$320,316
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Willa 4 pokoi w Cento, Włochy
Willa 4 pokoi
Cento, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Villa in the countryside in Cento The property Villa in the countryside in Cento. In t…
$1,00M
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