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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cecina, Włochy

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mieszkania
6
8 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Cecina, Włochy
Willa 6 pokojów
Cecina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 300 m²
KK-CS156. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км / автострада- 7кП / aэт …
$4,10M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Cecina, Włochy
Willa 4 pokoi
Cecina, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 310 m²
CA-1581-PI. Новая элегантная вилла с бассейном в Чечина. Ливорно. ТосканаЭксклюзивная вилла …
$1,88M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 4 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Immersed in the beautiful setting of Lake Garda, between Salò and Limone, in Cecina, in an e…
$388,676
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Zanurzony we wspaniałej scenerii klubu golfowego Bogliaco, w najbardziej wyrafinowanej częśc…
$279,190
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Mieszkanie 2 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
In the beautiful setting of Lake Garda, in a privileged location just steps away from Boglia…
$213,498
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Mieszkanie 3 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
In the stunning setting of Lake Garda, in a privileged location just steps away from the Bog…
$284,664
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Mieszkanie 3 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
W pięknym otoczeniu jeziora Garda, w uprzywilejowanym miejscu, zaledwie kilka kroków od golf…
$271,526
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Mieszkanie 2 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
W pięknym otoczeniu jeziora Garda, w uprzywilejowanej lokalizacji tylko rzut kamieniem od Bo…
$197,075
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