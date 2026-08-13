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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Castiglione delle Stiviere, Włochy

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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Castiglione delle Stiviere, Włochy
Willa 6 pokojów
Castiglione delle Stiviere, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
W Castiglione delle Stiviere, w spokojnej okolicy, dogodnej dla wszystkich usług i głównych …
$480,644
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