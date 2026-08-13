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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Castiglione del Lago, Włochy

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 80 m² w Castiglione del Lago, Włochy
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Castiglione del Lago, Włochy
Powierzchnia 80 m²
PO- 040216-1. Powierzchnia gruntu 18000 m2 z dwoma budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzc…
$820,540
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