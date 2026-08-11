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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Carrara, Włochy

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domy
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3 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Sorgnano, Włochy
Willa 5 pokojów
Sorgnano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
MG- 030715. Willa w Carrara (Włochy, Toskania)Willa w Carrara w Beverly Hills, ekskluzywny o…
$1,76M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Codena, Włochy
Willa 6 pokojów
Codena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
WW-120515-1. Вилла на холмах Масса КарарыВилла с видом на море, расположена среди холмов Мас…
$4,57M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa w Carrara, Włochy
Willa
Carrara, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piętro 2
Carrara Powierzchnia 440 m2 / / 15.000 m2 ogród i gaju oliwnego / / 3 sypialnie / / 3 łazien…
$2,09M
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