  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Kalabria
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Kalabria, Włochy

Tropea
6
Vibo Valentia
4
3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Parghelia, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Parghelia, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa rezydencja Ocean Blue znajduje się kilka kroków od plaż karmionych bielą!  Ocean Blue R…
$155,007
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Parghelia, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Parghelia, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się penthouse 100 m od plaży z dużym tarasem z widokiem na morze. Penth…
$256,525
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Briatico, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Briatico, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Secondary apartments in the very pleasant town of Briatico, near the entire infrastructure (…
$70,954
Zostaw prośbę
Typy nieruchomości w Kalabria.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kalabria, Włochy

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
