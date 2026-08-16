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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kalabria, Włochy

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domy
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5 obiektów total found
Mieszkanie w Kalabria, Włochy
Mieszkanie
Kalabria, Włochy
Apartament na sprzeda? w dobrym moście na 2 pi? trze w Monasterace (RC) Calabria w pobli? u …
$59,509
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Mieszkanie 3 pokoi w Monasterace, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Monasterace, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3
Apartament z widokiem na morze w Calabria. Pilna sprzedaż,Idealny do codziennego wynajmu.Uzy…
$46,605
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Willa w Pizzo, Włochy
Willa
Pizzo, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Część Villa 8V w kompleksie mieszkalnym Pizzo Beach Club & # 8212; Calabria. Komfortowa will…
$266,050
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Pizzo, Włochy
Willa
Pizzo, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
W pełni umeblowana willa w Portoada Park z dużą zieloną działką jest sprzedawana. Na pierwsz…
$231,232
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Dom 3 pokoi w Zambrone, Włochy
Dom 3 pokoi
Zambrone, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 1
Wspaniała willa w malowniczym mieście Zambrone jest na sprzedaż z białymi piaszczystymi plaż…
$173,390
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Parametry nieruchomości w Kalabria, Włochy

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