Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Bussolengo
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bussolengo, Włochy

;
1 obiekt total found
Penthouse 5 pokojów w Bussolengo, Włochy
Penthouse 5 pokojów
Bussolengo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Only 15 minutes by car from Lake Garda and from the city of Verona, this elegant and spaciou…
$580,276
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się