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Wille na sprzedaż w Bergamo, Włochy

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1 obiekt total found
Willa 20 pokojów w Tavernola Bergamasca, Włochy
Willa 20 pokojów
Tavernola Bergamasca, Włochy
Pokoje 20
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 23 500 m²
Liczba kondygnacji 2
18th-Century Manor House z ekskluzywny ogród botaniczny i widok na Monte Isola - Jezioro Ise…
$3,78M
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Parametry nieruchomości w Bergamo, Włochy

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