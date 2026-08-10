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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bergamo, Włochy

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Albano SantAlessandro, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Albano SantAlessandro, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 108 m²
PO- A242. Apartamenty (sprzedaż) "Włochy" Lobardia "Albano Sant 'AlessandroNa 4 piętrze 2 sy…
$332,853
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Red Feniks Montenegro
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Willa 20 pokojów w Tavernola Bergamasca, Włochy
Willa 20 pokojów
Tavernola Bergamasca, Włochy
Pokoje 20
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 23 500 m²
Liczba kondygnacji 2
18th-Century Manor House z ekskluzywny ogród botaniczny i widok na Monte Isola - Jezioro Ise…
$3,78M
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