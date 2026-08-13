Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Bagno a Ripoli
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bagno a Ripoli, Włochy

;
1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 613 m² w Grassina, Włochy
Nieruchomości komercyjne 613 m²
Grassina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 613 m²
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
$3,28M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się