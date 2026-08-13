Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Ascoli Piceno
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Ascoli Piceno, Włochy

;
San Benedetto del Tronto
5
Willa Usuwać
Wyczyść
10 obiektów total found
Willa 16 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 16 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 500 m²
Apartament w zabytkowym centrum na drugim piętrze bez windy w budynku składającym się tylko …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Castorano, Włochy
Willa 6 pokojów
Castorano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 000 m²
BG- V5101U. Starożytny Pałac Episkopalny w Collie del TrontoStarożytny Pałac Episkopalny w C…
$2,46M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 15 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 15 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 15
Powierzchnia 500 m²
Pod koniec XIX wieku willa z 2000 m2 park z palmami i wysokimi drzewami. Trzy poziomy 164 m2…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Brecciarolo, Włochy
Willa 6 pokojów
Brecciarolo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 850 000 m²
BG- ABIV5201U Stary dom w Marina del TrontoStary dom w Marina del Tronto, 15 km od Alba Adri…
$2,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 40 pokojów w Offida, Włochy
Willa 40 pokojów
Offida, Włochy
Pokoje 40
Powierzchnia 1 000 m²
Willa na trzech poziomach ponad 1000 m2 z 40 pokoi 9 łazienek 13 sypialni, wysokiej jakości …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Acquaviva Picena, Włochy
Willa 5 pokojów
Acquaviva Picena, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
BG- ABIV5801U Luksusowa willa w pobliżu AcquavivaNowoczesna willa z widokiem na morze. Położ…
$2,29M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
BG- V5602U. Willa na pierwszej linii w San Benedetto del TrontoDom rodzinny, położony na pie…
$1,93M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 6 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
BG- ABIV5601U Luksusowa willa w stylu śródziemnomorskim, San Benedetto del TrontoLuksusowa w…
$3,52M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедето-дель-ТронтоЭклюзивный и роскошный до…
$1,76M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 5 pokojów w Monteprandone, Włochy
Willa 5 pokojów
Monteprandone, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
BG- AH05U Piękny dom na wzgórzach MonteprandonePiękny dom na wzgórzach Monteprandone, 10 km …
$2,34M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Parametry nieruchomości w Ascoli Piceno, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się