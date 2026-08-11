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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Arenzano, Włochy

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3 obiekty total found
Willa w Arenzano, Włochy
Willa
Arenzano, Włochy
Powierzchnia 270 m²
KK-070715-4. Willa w prywatnym kompleksieWilla: 30 km do lotniska Genua 148 km od granicy z …
$3,16M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Arenzano, Włochy
Willa 5 pokojów
Arenzano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
ED- 250417. Kompleks czterech willi w okolicy Pineta di ArenzanoKompleks czterech willi znaj…
$1,76M
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa w Arenzano, Włochy
Willa
Arenzano, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w najbardziej prestiżowej części Arenzano, w odległości krótkiego spaceru…
$1,75M
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