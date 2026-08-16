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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Alghero, Włochy

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mieszkania
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4 obiekty total found
Willa w Alghero, Włochy
Willa
Alghero, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Witamy w tej niezwykłej willi w Alghero, prawdziwym skarbem w samym sercu Sardynii. Jest to …
$1,05M
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Mieszkanie 1 pokój w Alghero, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Alghero, Włochy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż apartamenty z przestronnymi tarasami panoramicznymi od dewelopera.Ponadto, na pa…
$290,478
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Mieszkanie 1 pokój w Alghero, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Alghero, Włochy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1
Odkryj to urocze studio położone w samym sercu historycznej dzielnicy Alghero, idealne dla t…
$156,858
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse w Alghero, Włochy
Penthouse
Alghero, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Ten ekskluzywny penthouse jest wyjątkową okazją dla tych, którzy szukają elegancji, komfortu…
$1,10M
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