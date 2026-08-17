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Dzielnica mieszkaniowa Rare proche baka

Jerusalem, Izrael
od
$1,77M
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Dzielnica mieszkaniowa Rare proche baka
1
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ID: 39824
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Shalom Yehuda, 3

O kompleksie

Przeniesienie
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Północny Talpiot. Sklep budowlany (5 lat), ekskluzywne wykończenia, 4 duże pokoje, ciche, 110 m2, 3 toalety, 2 łazienki, balkon, otwarty widok, południe / zachód, winda Szabat, parking na 3 piętrze, magazyn.

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Jerusalem, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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