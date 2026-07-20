Dzielnica mieszkaniowa Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion

? W sercu popularnej dzielnicy Kiryat Ganim Unikalny duplex? ? Rzadka okazja, która nie przychodzi na rynek codziennie! Duplex 7 pokoi ~ 143 m2 Inteligentnie podzielony na 2 mieszkania, z 2 osobnymi wejściami od budynku. ✔️ Apartament 4 pokoje z tarasem o powierzchni około 20 m2 - zarabia około 8000 / miesiąc. ✔️ Dwupokojowy apartament z tarasem na dachu - zarabia około 5000 miesięcznie. ? Miesięczny dochód około 13 000! ✨ Możliwość dalszego korzystania z dochodów z wynajmu lub ponownego połączenia dwóch jednostek, aby znaleźć przestronny dwupoziomowy 7 pokoi. ✔️ Całkowicie odnowiony. ✔️ 2 miejsca parkingowe w Tabou. ✔️ Elastyczne - idealne dla inwestorów, rodzin lub osób poszukujących dochodu biernego w czasie pobytu na miejscu. ? Szukaj w Kiryat Ganim. Rezerwacja dla poważnych kupujących - transakcja o wysokim potencjale z dochodami od pierwszego dnia!