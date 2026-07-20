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Dzielnica mieszkaniowa Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,38M
;
9
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ID: 38277
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

O kompleksie

Przeniesienie
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? W sercu popularnej dzielnicy Kiryat Ganim Unikalny duplex? ? Rzadka okazja, która nie przychodzi na rynek codziennie! Duplex 7 pokoi ~ 143 m2 Inteligentnie podzielony na 2 mieszkania, z 2 osobnymi wejściami od budynku. ✔️ Apartament 4 pokoje z tarasem o powierzchni około 20 m2 - zarabia około 8000 / miesiąc. ✔️ Dwupokojowy apartament z tarasem na dachu - zarabia około 5000 miesięcznie. ? Miesięczny dochód około 13 000! ✨ Możliwość dalszego korzystania z dochodów z wynajmu lub ponownego połączenia dwóch jednostek, aby znaleźć przestronny dwupoziomowy 7 pokoi. ✔️ Całkowicie odnowiony. ✔️ 2 miejsca parkingowe w Tabou. ✔️ Elastyczne - idealne dla inwestorów, rodzin lub osób poszukujących dochodu biernego w czasie pobytu na miejscu. ? Szukaj w Kiryat Ganim. Rezerwacja dla poważnych kupujących - transakcja o wysokim potencjale z dochodami od pierwszego dnia!

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Riszon le-Cijjon, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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