Dzielnica mieszkaniowa Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion

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? W sercu popularnej dzielnicy Kiryat Ganim
Unikalny duplex?
? Rzadka okazja, która nie przychodzi na rynek codziennie!
Duplex 7 pokoi ~ 143 m2
Inteligentnie podzielony na 2 mieszkania, z 2 osobnymi wejściami od budynku.
✔️ Apartament 4 pokoje z tarasem o powierzchni około 20 m2 - zarabia około 8000 / miesiąc.
✔️ Dwupokojowy apartament z tarasem na dachu - zarabia około 5000 miesięcznie.
? Miesięczny dochód około 13 000!
✨ Możliwość dalszego korzystania z dochodów z wynajmu lub ponownego połączenia dwóch jednostek, aby znaleźć przestronny dwupoziomowy 7 pokoi.
✔️ Całkowicie odnowiony.
✔️ 2 miejsca parkingowe w Tabou.
✔️ Elastyczne - idealne dla inwestorów, rodzin lub osób poszukujących dochodu biernego w czasie pobytu na miejscu.
? Szukaj w Kiryat Ganim.
Rezerwacja dla poważnych kupujących - transakcja o wysokim potencjale z dochodami od pierwszego dnia!
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Riszon le-Cijjon, Izrael
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