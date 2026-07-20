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  4. Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels

Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels

Netanya, Izrael
od
$2,07M
;
11
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ID: 38834
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    David HaMelekh, 16

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Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
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od
$2,07M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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