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Dzielnica mieszkaniowa Rue calme dizengoff center

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
;
9
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ID: 38377
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bar Kokhba, 41

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w pobliżu Dizengoff Center. Ostatni budynek. 4 piętro na 5 z windą. Trzy pokoje, dwie łazienki. 70m2 + 5m2 balkon z przodu. Mamad, cicho i jasno. Wysoki sufit 3,5 metra. Sam na górze. 2 wystawy: Południe, Zachód. Cena: 4 800 000 sh.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Rue calme dizengoff center
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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