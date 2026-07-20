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Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe en premiere ligne face a la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,92M
;
5
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ID: 38395
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaYarkon, 140

O kompleksie

Przeniesienie
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Na sprzedaż Rzadkie i luksusowe mieszkanie w jednym z najpopularniejszych adresów Tel Awiwu, zwrócone ku morzu • Apartament 4 pokoje, 93 m2 powierzchni mieszkalnej + balkon 9 m2 • 3 sypialnie i 2 łazienki • Oszałamiające widoki na morze • Wysoki poziom • Windy • Parking prywatny • W budynku: 24 / 7 recepcji, basen i siłownia Idealny jako główna rezydencja, luksusowy apartament wakacyjny lub pierwszej stawki wynajem inwestycji Wyjątkowa nieruchomość łącząca uprzywilejowaną lokalizację, jakość życia i wspaniałe widoki na morze Cena: 8,900,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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