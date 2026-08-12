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Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a cote du parc dans un immeuble neuf avec parking

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
12.08.2026
$1,21M
11.08.2026
$1,21M
;
10
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ID: 39775
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bavli, 47

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy do sprzedaży wyłącznej 47 Bavli Street, blisko parku Hayarkon Cicha, zielona i centralna ulica w popularnej okolicy Bavli W nowym luksusowym programie nieruchomości podpisanym przez Jaron Tybet, dostępnym we wrześniu 2026 roku! Funkcjonalne i jasne mieszkanie 55 m2 + słoneczny taras o powierzchni 8,5 m2 z otwartym widokiem na zachód 4 piętro z windą Ekspozycja na zachód i południe Mamad Parking podziemny

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Tel-Awiw, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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