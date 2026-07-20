  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Kadima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima

Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima

Kadima, Izrael
od
$2,07M
20.07.2026
$2,07M
31.05.2026
$6,30M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 36892
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Wioska
    Kadima
  • Adres
    Rothschild

Lokalizacja na mapie

Kadima, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique bien renove avec terrasse spacieux et lumineux proche mer 5 min A ne pas manquer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,89M
Dzielnica mieszkaniowa Beau 5 pieces en plein centre ville
Aszkelon, Izrael
od
$557,600
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Aszkelon, Izrael
od
$508,400
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex penthouse 4 pieces dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,46M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima
Kadima, Izrael
od
$2,07M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Awiw, Izrael
od
$9,840
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Hadera, Izrael
od
$1,935
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche mer kerem hateimanim
Dzielnica mieszkaniowa Proche mer kerem hateimanim
Dzielnica mieszkaniowa Proche mer kerem hateimanim
Dzielnica mieszkaniowa Proche mer kerem hateimanim
Dzielnica mieszkaniowa Proche mer kerem hateimanim
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w pobliżu Ben- Yehuda i Kerem Hateimanim 4 piętro z windą 2 sztuki 57m2 + 13m2 taras Możliwość podziału salonu do stworzenia dodatkowej sypialni Mamad 2 wystawy: Południe, Wschód Cena: 3,450,000 Mendel Hagege HM- INVEST.co.il Izrael (+ 972): 052,577,50,44…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się