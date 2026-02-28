  1. Realting.com
  Izrael
  Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,25M
10
ID: 33981
Data aktualizacji: 27.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Do sprzedaży wyłącznie, Niedaleko Rabin Square i Han Boulevard 44 Ibn Gabirol Street W bezpiecznym budynku z digicode i systemem alarmowym Na 3 piętrze, cicho i przyjemnie Przestronne 2 sypialnia odnowiony apartament + taras słoneczny 68 m2 + około 5 m2 taras Przestronna sypialnia, garderoba, prywatne szafy i mnóstwo przechowywania. Apartament Ssuperbement renews z dębowym parkietem WC gości oprócz łazienki Obecnie wynajmowane

Tel-Awiw, Izrael
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
