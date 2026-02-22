Dzielnica mieszkaniowa Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Ta wyjątkowa nieruchomość znajduje się w Lagoon Towers, w prestiżowej dzielnicy South Beach Netanya, oferuje wyjątkową okazję do doświadczenia luksusu nad morzem na jego szczycie. Przestronny układ apartamentu, uzyskany przez połączenie dwóch jednostek, rozciąga się na 320 m2 i obejmuje wspaniały taras 70 m2 z panoramicznym widokiem na morze i miasto. Położony na 23 piętrze Północnej Wieży w tej niezrównanej okolicy, oferuje łatwy dostęp do plaży i promenady.
Szczegóły kluczowe:
- Jasny i przestronny salon, otoczony oknami z widokiem na morze.
- 6 sypialni, w tym dwa zabezpieczone pokoje (mamad), każdy wyposażony w własny system klimatyzacji.
- 3 pełne łazienki i dodatkowa toaleta dla gości.
- Luksusowa kuchnia Semel z dużą centralną wyspą do siedzenia.
- Zaawansowany system klimatyzacji Fujitsu.
- Zintegrowany system audio.
- Meble.
- Magazyn 20m2 w sąsiedztwie mieszkania.
- Cztery miejsca parkingowe.
O Lagunie Wieże:
Lagoon Towers, położony w prestiżowej dzielnicy South Beach w Netanya, to ekskluzywny rozwój mieszkaniowy składający się z dwóch ikonicznych wież, najwyższy w mieście. Wieże te, ukończone w 2017 roku, wyróżniają wyjątkowy projekt architektoniczny Yaski- Mor- Sivan Architects i wysokiej jakości konstrukcja przez Tidhar i Electra. Mieszkańcy cieszą się uprzywilejowaną lokalizacją i szeregiem luksusowych udogodnień, w tym eleganckie lobby, basen, centrum fitness, obszary na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci, klub dla mieszkańców, całodobowa ochrona i parking podziemny.
Nie wahaj się skontaktować z nami więcej informacji lub zorganizować wizytę.
Netanja, Izrael
