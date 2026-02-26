  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
$1,40M
7
ID: 33940
Data aktualizacji: 25.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Przeniesienie
W niedawnym budynku po TAMA, ten nowy 115 m2 apartament położony na 3 piętrze z windą Szabat oferuje jasne, ciche i funkcjonalne środowisko życia. Przestronny salon z otwartą kuchnią otwiera się na przyjemny balkon, a drugi balkon soccah rozciąga korytarz. Master suite zapewnia komfort i prywatność, bezpieczny pokój (Mamad) i trzeci jasny pokój wypełnić przestrzeń, a także idealny kącik biurowy do telepracy. Dzięki trzem wystawom na wschód, południe i zachód apartament cieszy się wyjątkową jasnością i niezakłóconym widokiem. Klimatyzacja we wszystkich pokojach, nowoczesna dystrybucja i sought- after środowiska mieszkalnego sprawiają, że jest to rzadka okazja dla rodzin poszukujących komfortu, jakości życia i bliskości do transportu i instytucji religijnych. Dostępny w ciągu 3 miesięcy.

